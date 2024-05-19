Edirne'den kısa kısa
Edirne Öğretmen Okulu Mezunları bir araya geldi.
Edirne Öğretmen Okulu Mezunları bir araya geldi.
Okulun 1965-1975 yılları mezunları yaşadıkları şehirlerden Edirne'ye geldi. Sınıf arkadaşlarıyla 38'inci kez buluşan mezunlar hasret giderdi.
Buluşma dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.
Edirne Öğretmen Okulu Mezunları Buluşma Komitesi Başkanı Hüseyin Koç, gelenekselleşen buluşmayı bu yılda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Arkadaşlarıyla anıları yad ettiklerini belirten Koç, gelecek yıl da buluşma etkinliğinin devam edeceğini kaydetti.
- Motosiklet denetimi ve bilgilendirme
Jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Musabeyli köyü kontrol noktasında motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Sürücüler, kask kullanımı, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.
Güvenli trafik akışının sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.
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