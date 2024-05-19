Güvenli trafik akışının sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.

Jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

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