Edirne'de kanocular 19 Mayıs'ı kürek çekerek kutladı
Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneğinin (EDOSK) kano ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde kürek çekti.
Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneğinin (EDOSK) kano ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde kürek çekti.
Bosnaköy yakınlarında 5 kanoyu nehre indiren 10 sporcu, 6 kilometre kürek çekerek Süvari Köprüsü civarına ilerledi.
Sporcular, nehir üzerinde Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
EDOSK Kano Birim Sorumlusu Mustafa Çelik, bayram dolayısıyla Meriç Nehri'nde tur gerçekleştirdiklerini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.