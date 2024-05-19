Trakya'da 19 Mayıs "Gençlik Şöleni" etkinlikleriyle kutlandı

Kırklareli'nde de etkinlikler kapsamında çeşitli yarışlar ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Tekirdağ'da ise "Tekgenç Fest" etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası ve yelken yarışları yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve kurum müdürleri de etkinlikleri takip etti.

Etkinlikler kapsamında Edirne'deki öğrenciler ve Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan gelen gruplar halk oyunları gösterisi sergiledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Şöleni" düzenlendi.

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