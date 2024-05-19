Edirne ve Tekirdağ'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri yürüyen vatandaşlara kornalarıyla eşlik etti, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri de tekneleriyle denizde konvoy yaptı.

19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'nin başladığını belirten Akın, Türkiye Cumhuriyeti için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirnelilerin bayramını kutladı.

Kortej, taşıdıkları Türk bayrakları, Atatürk posteri ve meşalelerle bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Edirne ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

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