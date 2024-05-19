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        Edirne ve Tekirdağ'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Edirne ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 22:54 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:54
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        Edirne ve Tekirdağ'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayı düzenlendi
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        Edirne ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kutlamalar kapsamında Edirne Belediyesi tarafından organize edilen fener alayına katılanlar Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplandı.

        Kortej, taşıdıkları Türk bayrakları, Atatürk posteri ve meşalelerle bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirnelilerin bayramını kutladı.

        19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'nin başladığını belirten Akın, Türkiye Cumhuriyeti için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Etkinliğe CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünde toplanan vatandaşlar, bayraklar ve yaktıkları fenerlerle sahil dolgu alanından Rumeli İskelesi'ne yürüdü.

        Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri yürüyen vatandaşlara kornalarıyla eşlik etti, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri de tekneleriyle denizde konvoy yaptı.

        Yürüyüşe CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikler kapsamında şarkıcı Ziynet Sali, sahil dolgu alanında konser verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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