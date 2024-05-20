Edirne'de dolandırıcılıktan aranan 2 şüpheli, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Dolandırıcılıktan 19 kaydı ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan B.K. ile aynı suçtan 25 kaydı ile arama kararı olan İ.G, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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