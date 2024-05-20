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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:00
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre trafik jandarması, Musabeyli köyü kontrol noktasında motosiklet denetimi yaptı.

        Durdurulan motosiklet sürücüleri, kask ve koruyucu ekipmanın kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltması, motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, trafikte reflektör ve görünürlüğün önemi konularında bilgiendirildi.

        İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Hacı köyünde halk pazarını ziyaret ederek 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında broşür dağıttı.

        Ekipler, aile içi şiddetle mücadele kapsamında KADES mobil uygulamasını tanıtarak amaçları ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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