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        DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Selahattin Demirtaş'a ziyaret

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 17:21 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:21
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        DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Selahattin Demirtaş'a ziyaret
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        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne’deki cezaevinde ziyaret etti.

        Hatimoğulları ve Bakırhan, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

        Hatimoğulları, Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarının, "siyasi" olarak değerlendirdiği davadan toplamda yüzlerce seneyi bulan ağır cezalar aldığını belirtti. Hatimoğulları, yargı kararları alınırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini savundu.

        Bakırhan da kararın bozulması, arkadaşlarının beraat etmesi için ellerinden gelen mücadeleyi kararlılıkla ortaya koyacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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