DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Selahattin Demirtaş'a ziyaret

Bakırhan da kararın bozulması, arkadaşlarının beraat etmesi için ellerinden gelen mücadeleyi kararlılıkla ortaya koyacaklarını belirtti.

Hatimoğulları, Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarının, "siyasi" olarak değerlendirdiği davadan toplamda yüzlerce seneyi bulan ağır cezalar aldığını belirtti. Hatimoğulları, yargı kararları alınırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini savundu.

Hatimoğulları ve Bakırhan, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne’deki cezaevinde ziyaret etti.

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