Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne ve Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı

        Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 09:02 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne ve Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde durumlarından şüphelendikleri 4 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında 27 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Tekirdağ'da ise uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Çorlu, Şarköy ve Malkara ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 30 gram esrar, 25 gram metamfetamin ve 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!

        Benzer Haberler

        "Gezici Balkan Panorama Film Festivali"nin merkezi Edirne olacak
        "Gezici Balkan Panorama Film Festivali"nin merkezi Edirne olacak
        DEM Parti'li Hatimoğulları ve Bakırhan, Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM Parti'li Hatimoğulları ve Bakırhan, Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Selahattin Dem...
        DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Selahattin Dem...
        Edirne'de 12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu başladı
        Edirne'de 12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu başladı
        Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa