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        Edirne Valisi Sezer, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinde incelemede bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 09:29 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:32
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        Edirne Valisi Sezer, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinde incelemede bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'ni ziyaret etti.

        Enstitünün Lozan Caddesi'ndeki deneme sahasında 5 yıl önce 10 dekarlık alana kurulan bahçeyi gezen Vali Sezer, bitkileri inceledi.

        Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, bahçedeki çalışmalar hakkında Vali Sezer'e bilgiler verdi.

        Galeri
        Galeri

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