Edirne Valisi Sezer, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinde incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'ni ziyaret etti.

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