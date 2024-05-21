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        Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:01
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        Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Meriç'e bağlı Serem köyü ve Uzunköprü'ye bağlı Gemici köyünde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 19 yabancı uyrukluyu yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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