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        Edirne'de öğrencilerin okula devamsızlık sorunu sanat ve spor projeleriyle çözüldü

        Edirne'de hayata geçirilen projelerle dezavantajlı öğrencilerin okula devam etmesi sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:17 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:17
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        Edirne'de öğrencilerin okula devamsızlık sorunu sanat ve spor projeleriyle çözüldü
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        Edirne'de hayata geçirilen projelerle dezavantajlı öğrencilerin okula devam etmesi sağlandı.

        Kent genelinde 1300'e yakın öğrencinin devamsızlığının sürekli hale getirmesi üzerine Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda okullarda spor ve sanat projeleri hayata geçirildi, okul bahçeleri ve çevrelerindeki oyun alanları artırıldı.

        Edirne Valisi Sezer, bu okullardan biri olan ve mevcudunu Roman öğrencilerin oluşturduğu Fevzipaşa İlkokulunda düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne katıldı

        Sezer, öğrencilerle "halat çekme", "topaç çevirme" ve "yakan top" gibi geleneksel çocuk oyunları oynadı.

        - "Biz de çocukluğumuzu hatırladık"

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim öğretim döneminin başından beri yaptıkları projelerle öğrencilerin hem akademik başarılarını artırmayı hem de sosyal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

        Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerin devamsızlık sorununu çözmek için birçok proje uyguladıklarını anımsatan Sezer, "Yaklaşık 1300'e yakın devamsızlık yapan öğrencimiz vardı, bu öğrencilerimizin neredeyse tamamı okula devam eder duruma geldi. Bu söylediklerim sürekli devamsız öğrencilerimizdi. Şimdi bu öğrencilerden çok az bir kısmı aralıklı olarak devamsızlık yapıyorlar. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        Vali Sezer, öğrencilere okulu sevdirmek ve onların sporla buluşmalarını sağlamak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

        Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade eden Sezer, "Geleneksel oyunlarımızı öğretmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Okul bahçesini bu oyunların oynanacağı şekilde dizayn ettik. Biz de çocukluğumuzu hatırladık. Yeni neslin bu oyunları öğrenmesi çok önemli. Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar hem de okulu seviyorlar. Benzer oyun alanlarını diğer okulların bahçelerine de yapacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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