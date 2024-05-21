Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, merkeze bağlı Üyüklütatar ve Sarayakpınar köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.