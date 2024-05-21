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        Edirne'de Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması düzenlenecek

        Edirne'de Balkan ülkeleri ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören 162 üniversite öğrencisi arasında arama kurtarma yarışması yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:12
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        Edirne'de Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması düzenlenecek
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        Edirne'de Balkan ülkeleri ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören 162 üniversite öğrencisi arasında arama kurtarma yarışması yapılacak.

        Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu ev sahipliğinde Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya ile Türkiye'den Trakya, Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli, Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere 3 gün boyunca arama kurtarma eğitimi verilecek.

        Öğrenciler eğitimin ardından Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması'na katılacak.

        Yarışmaya katılacak öğrenciler Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde bir araya geldi. AFAD tarafından düzenlenen programda, öğrencilere maske, baret, tulum, dizlik, şapka ve tişört dağıtıldı.

        Ön bilgilendirme yapılan öğrenciler, saha tanıtımının ardından AFAD tarafından verilen arama kurtarma eğitimine katıldı.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin aldığı eğitimin ardından yarışmaya katılacağını söyledi.

        Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için duyduğu memnuniyeti dile getiren Tabakoğlu, "Buradaki amaç bir afet ve sıkıntı durumunda öğrencilerimizin de kendini hazır hissetmesini sağlamak." dedi.

        Trakya Üniversitesi öğrencilerden Beril Şahin de çok güzel ve önemli bir eğitim için bir araya geldiklerini belirtti.

        Üç gün boyunca tırmanma, enkaz ve arazide arama kurtarma, çadır kurma eğitimleri alacak öğrenciler cuma günü aralarında yarışacaklar.

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