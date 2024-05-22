Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'nin plakasından esinlenerek yapılan 22 metrelik badem ezmesi halka ikram edildi

        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan 22 metre uzunluğundaki badem ezmesi vatandaşlara ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:35 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'nin plakasından esinlenerek yapılan 22 metrelik badem ezmesi halka ikram edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan 22 metre uzunluğundaki badem ezmesi vatandaşlara ikram edildi.

        Kentin plaka kodu "22"den ilham alınarak boyu belirlenen ve ustalarca hazırlanan rulo şeklindeki badem ezmesi, Saraçlar Caddesi'nde kurulan standa getirildi.

        Burada Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerince dilimlenen badem ezmesi, yerli ve yabancı ziyaretçilere dağıtıldı.

        Standa gelen Vali Yunus Sezer de badem ezmesi keserek vatandaşlara ikram etti.

        Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Türk Mutfağı Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

        Şehrin coğrafi işaretli lezzeti badem ezmesini de hafta kapsamında ikram ettiklerini anlatan Sezer, "Bugün Arif Usta'mız rekor denemesi yaptı. Daha önceki denemelerin hepsinde Ciğerci Bahri'miz vardı. Allah rahmet eylesin, çok acı kaybımız. Şimdi Arif Usta'mız bizim ağzımızı tatlandırdı. Bugün de Edirne'mizin plakasına uygun olarak 22 metre uzunluğundaki badem ezmesini deniyoruz. Öğleden sonra da tava ciğer yapacağız. Edirne, saray ve Balkan mutfağı ile gastronomi alanında önemli bir şehir. Badem ezmesi de bizim önemli bir ürünümüz. 22 metreyi 1 kilometreye kadar uzatmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Şekerlemeci Arif Meriç de rekor denemesinin ilk ayağını 22 metrelik ürünle gerçekleştirdiklerini belirterek, "Allah nasip ederse bunu 1 kilometreye uzatacağız. Badem ezmesinin de bir yeme şekli var. Damağınıza yapıştıracaksınız, sade kahveyle birlikte tüketeceksiniz. Hayatın lezzetini o zaman öğreneceksiniz." dedi.

        Programa İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İstanbul'un kaza raporu: Ölenlerin yüzde 38'i yaya!
        İstanbul'un kaza raporu: Ölenlerin yüzde 38'i yaya!
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Polis soruşturması
        Polis soruşturması
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim

        Benzer Haberler

        Kırkpınar'da tasarruf tedbirleri uygulanacak
        Kırkpınar'da tasarruf tedbirleri uygulanacak
        Edirne'de 6 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 6 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne Valisi Sezer, restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bu...
        Edirne Valisi Sezer, restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bu...
        Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı
        Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı
        Edirne'de 9. Gezici Balkan Panorama Film Festivali
        Edirne'de 9. Gezici Balkan Panorama Film Festivali
        Edirne'de üniversite öğrencilerinin "Gazze Dayanışma Çadırı"ndaki nöbeti sü...
        Edirne'de üniversite öğrencilerinin "Gazze Dayanışma Çadırı"ndaki nöbeti sü...