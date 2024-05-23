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        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanlığına Uğurcan İmrak seçildi

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği başkanlığına Uğurcan İmrak seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 09:10 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:12
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        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanlığına Uğurcan İmrak seçildi
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        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği başkanlığına Uğurcan İmrak seçildi.

        Derneğin yönetim kurulu, kurucu başkan Bahri Dinar'ın geçen ay hayatını kaybetmesinin ardından seçimli olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

        Tek adayla girilen seçimde başkanlığa tava ciğer ustası Uğurcan İmrak seçildi.

        İmrak, Dinar'dan devraldıkları bayrağı daha yukarılara taşımayı amaçladıklarını söyledi.

        Dinar'ın tava ciğerin tanıtımı için büyük çaba sarf ettiğini ifade eden İmrak, "Bahri ağabeyin yolunda, onun yaptığı işlerle aynı şekilde devam edeceğiz. Bahri ağabeyime ve tava ciğer türküsü bestekarı Beyazıt Sansı'yı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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