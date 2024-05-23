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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 12 terör örgütü üyesi yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ üyesi 12 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:55
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 12 terör örgütü üyesi yakalandı
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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ üyesi 12 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 12 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

        Şüphelilerden 2'sinin PKK, 1’inin DEAŞ diğerlerinin de FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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