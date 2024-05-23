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        Terör örgütü propagandası suçlarından aranması olan zanlı Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki, "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan dosyaları bulunan zanlıyı yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:18
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        Terör örgütü propagandası suçlarından aranması olan zanlı Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki, "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan dosyaları bulunan zanlıyı yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 17 açık dosya kaydı ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan şüphelinin Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde olduğu tespit edildi.

        Yasa dışı yoldan Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen zanlı köyde gözaltına alındı.

        Şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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