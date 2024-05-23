Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de sağanak etkili oluyor.
Edirne'de sağanak etkili oluyor.
Açık bir havada güne başlayan kentte gökyüzü kısa sürede kara bulutlarla kaplandı, ardından kuvvetli sağanak başladı.
Sağanak zaman zaman sağanak şiddetini artırarak devam ediyor.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kapalı çarşı ve iş yerlerinde yağışın durmasını bekledi.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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