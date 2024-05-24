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        Edirne'de polis aracına çapan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de polis aracına çarpan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:42 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:42
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        Edirne'de polis aracına çapan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de polis aracına çarpan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Edirne Garı yakınlarında CB2356TH Bulgaristan plakalı araca "dur" ihtarında bulundu.

        Ekiplerin bir süre takip ettiği araç Nane Sokak'ta polis aracına çarptı.

        Bu sırada araçtan inen 3 kişi kaçtı.

        Otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı. Bazıları otomobilin bagajından çıkan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine götürüldü.

        Kaçan 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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