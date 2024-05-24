Prizren Üniversitesi ile Trakya Üniversitesi arasındaki iş birliği geliştirilecek

Prizren Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu'yla görüştü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Tabakoğlu'nu ziyaret eden Alishani'ye Prizren Üniversitesinden Prof. Dr. Avni Robaj ve Doç. Dr. Rifat Morina ile Kırcaali eski Belediye Başkanı Hasan Azis de eşlik etti.

Tabakoğlu, Prizren Üniversitesi heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki üniversite arasındaki güçlü iş birliğine değinen Tabakoğlu, "Prizren Üniversitesi ile ikili iş birlikleri yapmak ve bunları geliştirmek bizler için çok kıymetli. Eğitim ve bilimsel alanlarda yapılan iş birliklerinin yanı sıra sağlık ve kültürel alanlarda da ilişkilerimizi ileriye taşımak istiyoruz. Birçok alanda Prizren Üniversitesi ile iş birlikleri yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.