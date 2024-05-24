Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünce mevlit okutuldu
Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.
Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.
Eski Cami'de okutulan mevlitte şehitler, gaziler ile hayatını kaybetmiş Tapu ve Kadastro Teşkilatı çalışanları için dua edildi.
Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, köklü bir kuruluş olmanın getirdiği sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi.
Kuruma emek verenleri hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Akdemir, "Unutmak tükenmek demektir. İnsan geçmişiyle geleceğe ışık tutar. Dolayısıyla geçmişlerimizi yad etmek istedik." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.