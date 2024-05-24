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        Edirne'de Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması başladı

        Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunun ev sahipliğinde düzenlenen "Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması", Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde kurulan sahada başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:06 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:06
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        Edirne'de Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması başladı
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        Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunun ev sahipliğinde düzenlenen "Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması", Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde kurulan sahada başladı.

        Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya ile Türkiye'den Trakya, Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli, Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinde eğitim gören 162 öğrenciye AFAD ekiplerince 3 gün boyunca eğitim verildi.

        Teorik ve pratik eğitimleri tamamlayan ekipler, enkaza giriş, enkaz çalışması, yapay tırmanma, çadır kurma ve doğada arama kurtarma etaplarında yarışmaya katılıyor.

        Yarışmalar iki gün sürecek.

        AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim ve farkındalık oluşturma amacıyla kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

        AFAD koordinasyonunda öğrencilerin olası afet durumlarına karşı eğitim aldığını belirten Kaya, "Bu yarışmayı düzenleme amacımız Balkan ülkelerimizdeki gençlerimizde afet farkındalığı oluşturmak, arama kurtarma alanında temel bilgileri edinmelerini sağlamak. Aynı zamanda aralarındaki işbirliğini geliştirip sosyalleşmelerini sağlamak. Balkan ülkelerinde başımıza gelebilecek afetlerde temel düzeyde bilinçlenmiş, farkındalık oluşturulmuş gençler yetiştirmek istiyoruz." dedi.

        AFAD Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Grubu Sorumlusu Serdar Türker ise etkinliğin öğrencilerin eğitim eksikliklerini tamamlamalarına katkı sağladığını dile getirdi.

        Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Edirne Temsilcisi Tuğberk Emre Aktaş da öğrencilerle arama kurtarma alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptıklarını ifade etti.

        Bulgaristan Ulusal Spor Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Natalia Stoyonova ise ilk yardım ve arama kurtarmayla ilgili önemli kazanımlar elde ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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