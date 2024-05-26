Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Babaannesinden öğrendiği sepet örücülüğü sanatıyla dekoratif ürünler tasarlıyor

        GÖKHAN ZOBAR - Küçük yaşlarda babaannesinden öğrendiği sepet örücülüğünde kendini geliştiren Edirneli Özlem Durmaz, atölyesinde geleneksel sepetlerin yanı sıra dekoratif ürünler tasarlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 13:46 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babaannesinden öğrendiği sepet örücülüğü sanatıyla dekoratif ürünler tasarlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Küçük yaşlarda babaannesinden öğrendiği sepet örücülüğünde kendini geliştiren Edirneli Özlem Durmaz, atölyesinde geleneksel sepetlerin yanı sıra dekoratif ürünler tasarlıyor.

        Edirne Olgunlaşma Enstitüsünün Deveci Han Kültür Merkezi'ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren usta öğretici Durmaz, unutulmaya yüz tutmuş sanatın kentteki son temsilcileri arasında yer alıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı olan 48 yaşındaki Durmaz, ağaçların ince sürgünlerinden ve bitkilerin odunlaşmamış saplarından faydalanarak farklı ebatlarda ve değişik kullanım alanlarına yönelik sepetler üretiyor.

        Farklı motiflerle vazo, kalemlik, tabak altlığı ve çiçekli gibi dekoratif ürünler tasarlayan Durmaz, geleneksel sepetleri günümüze uyarlıyor.

        Babaannesinden öğrendiği sepet yapımında ustalaşan Durmaz, yaklaşık 30 yıldır sepet örüyor. Geleneksel sanatın yaşaması ve yeni nesillere öğretilmesi için çaba sarf eden Durmaz, yılın belirli dönemlerinde de kurs açıyor.

        Durmaz, tasarladığı ürünleri internet üzerinden satışa sunuyor.

        Durmaz, AA muhabirine, sepet örücülüğü sanatının insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

        Babaannesinden "el aldığını" belirten Durmaz, "Babaannem kendi evinde kullanmak için sepet yaparken ben de onu izliyordum. Daha sonra benim de ilgim arttı. 'Ben bu işi yaparım' dedim. Kendimi ilerlettim, usta öğretici oldum ve bakanlık sanatçısı oldum." dedi.

        Durmaz, sepet örücülüğü sanatının yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini dile getirdi.

        Atölyesinde kurslar açtığını dile getiren Durmaz, "Bu sanatın yaşaması için çıraklar yetiştirmek istiyorum. Özellikle kadın ustaların yetişmesini isterim. Hem sanatı öğrenirler hem de aile ekonomilerine katkı sağlarlar. İlerleyen yıllarda büyük bir atölye kurup hem yurt içine hem yurt dışına satış yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Durmaz, geleneksel sepetlerden dekoratif ürünler tasarlayıp kullanım alanlarını genişletmeye çalıştığını belirtti.

        Sepet kullanmının eski zamanlara kıyasla azaldığını anlatan Durmaz, şunları kaydetti:

        "Sepet eski zamanlarda daha çok dış mekanda kullanılıyordu. Taşıma amaçlı yapılan sepetlerin yanı sıra mutfakta sebzeler ya da kuru baklagillerin saklanması için yapılan sepetler vardı. Günümüzde artık evin içinde, günlük hayatımızdaki ürünlerde kullanılıyor. Geleneksel sepetlerimizi günümüze uyarlıyoruz. Hem eskiden olduğu gibi mutfak ürünlerini içine koyuyoruz hem de yemek masamızda sepetten ekmeklik yapıyoruz. Hediyelik sepet çeşitleri yapıyoruz. Bir sepet modeli ve büyüklüğüne göre 1-2 gün içinde yapılıyor. Herhangi bir makinemiz yok. Zorlu bir iş, el emeğiyle yapıyoruz. Sepet örücülüğü Edirne'de unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan. Bu işi Edirne'de profesyonel olarak bir tek ben yapıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi

        Benzer Haberler

        Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
        Emekli felsefe öğretmeni kitabını da yazdığı üç telli sazları yurt dışına s...
        Emekli felsefe öğretmeni kitabını da yazdığı üç telli sazları yurt dışına s...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Cipin koltuğunun altında 2 kaçak göçmen yakalandı; nefes alabilmeleri için...
        Cipin koltuğunun altında 2 kaçak göçmen yakalandı; nefes alabilmeleri için...
        GÜNCELLEME - Edirne'de otomobilinin gizli bölmesinde 2 düzensiz göçmen yaka...
        GÜNCELLEME - Edirne'de otomobilinin gizli bölmesinde 2 düzensiz göçmen yaka...
        Edirne'de otomobilin nefes alma düzenekli gizli bölmesinde 2 düzensiz göçme...
        Edirne'de otomobilin nefes alma düzenekli gizli bölmesinde 2 düzensiz göçme...