Edirne'de "Yoğun Bakımda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, yoğun bakım yatak sayısındaki artış ve kalifiye iş gücünün sağlık sisteminin başarısını artırdığını söyledi.

Trakya Üniversitesi, Edirne Sağlık Müdürlüğü ve Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneğinin işbirliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde "Yoğun Bakımda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi.

Prof. Dr. Üstündağ, sempozyumun açılış programında Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemşirelik hizmetlerinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Hemşirelikte branşlaşmanın sağlık sistemi açısından önem arz ettiğini dile getiren Üstündağ, Türkiye'nin bu alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ve yetişmiş sağlık personeline sahip olduğunu anlatan Üstündağ, "Kovid-19 salgınını ve arkasından gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremleri sağlık anlamında diğer dünya örneklerine göre başarıyla atlatabildiysek bunda yoğun yatak kapasitesinin son yıllarda çok artırılmasının yanı sıra yetişmiş insan gücümüzün de rolü olduğu açıktır. Bu anlamda yoğun bakım hemşirelerimize Türk milleti olarak teşekkür borçluyuz. Gece gündüz demeden kendi canlarını hiçe sayarak yapmış oldukları çalışmalar ülkemize sağlık alanında bu başarıyı ve gururu getirmiştir." diye konuştu.