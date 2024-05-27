Edirne'de uluslararası öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı

Trakya Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Ofisinde mezuniyet programı düzenlendi.

Mısır, Somali, Yemen, Arnavutluk, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkmenistan uyruklu 20 öğrenciye mezuniyet sertifikaları ve hediye verildi.

YTB Edirne Koordinatörü ve Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şentürk, uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin misafiri olduğunu söyledi.

Türkiye'de uluslararası öğrencilere değer verildiğini belirten Şentürk, "Son günlerde ne yazık ki uluslararası öğrencilerle ilgili birtakım soru işaretleri oluştu. Dünyada bir yabancı düşmanlığı körükleniyor, bu ülkemize de kısmen yansıyor. Sevgili gençler 4 yıldır aramızdasınız ve bunun böyle olmadığını dünyaya en iyi anlatacak sizlersiniz. Bu topraklarda ayrılıkçı görüşler, dışlayıcı yaklaşımlar olmaz çünkü bu topraklar 72 milletin bir arada yaşadığı koca bir devletin bakiyesi ve mirasçısı olan topraklardır." dedi.