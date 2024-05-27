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        Edirne'de uluslararası öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı

        Trakya Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:02 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:02
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        Edirne'de uluslararası öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı
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        Trakya Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

        Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Ofisinde mezuniyet programı düzenlendi.

        Mısır, Somali, Yemen, Arnavutluk, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkmenistan uyruklu 20 öğrenciye mezuniyet sertifikaları ve hediye verildi.

        YTB Edirne Koordinatörü ve Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şentürk, uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin misafiri olduğunu söyledi.

        Türkiye'de uluslararası öğrencilere değer verildiğini belirten Şentürk, "Son günlerde ne yazık ki uluslararası öğrencilerle ilgili birtakım soru işaretleri oluştu. Dünyada bir yabancı düşmanlığı körükleniyor, bu ülkemize de kısmen yansıyor. Sevgili gençler 4 yıldır aramızdasınız ve bunun böyle olmadığını dünyaya en iyi anlatacak sizlersiniz. Bu topraklarda ayrılıkçı görüşler, dışlayıcı yaklaşımlar olmaz çünkü bu topraklar 72 milletin bir arada yaşadığı koca bir devletin bakiyesi ve mirasçısı olan topraklardır." dedi.

        Şentürk, uluslararası öğrencilerin bir kültür elçisi olarak Türkiye'de öğrendiklerini dünyaya anlatacağını kaydetti.

        Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli de 80 ülkeden 4 bin 500 uluslararası öğrencinin Trakya Üniversitesinde eğitim gördüğünü anlattı.

        Gürgendereli, Trakya Üniversitesi ve YTB'nin uluslararası öğrencilere eğitim hayatı boyunca olanaklar sunduğunu kaydetti.

        Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da uluslararası öğrencilere yönelik kurslar açtıklarını, çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetler sunduklarını söyledi.

        Uluslararası öğrencilerin mezuniyet sevincini de paylaştıklarını anlatan Çalışkan, öğrencilere iş hayatında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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