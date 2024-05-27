Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Edirne'de, "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edirne'de, "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Keşan'da yaptıkları çalışmalarda "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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