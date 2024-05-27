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        Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Edirne'de, "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:20
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        Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Edirne'de, "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Keşan'da yaptıkları çalışmalarda "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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