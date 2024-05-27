Edirne'de vatandaşlar yüzeyi yosun ve çöple kaplanan su tahliye kanalının temizlenmesini istiyor

Edirne'de vatandaşlar, "Bayır deresi" olarak bilinen üzeri yosun ve çöple kaplanan su tahliye kanalının temizlenmesini talep ediyor.

Önceki yıllarda DSİ ve belediye ekiplerince temizlenen tahliye kanalı rüzgarın sürüklediği atık malzemelerle yine kirlendi.

Yıldırım Mahallesi’ndeki kanalın yüzeyinin yosunla kaplı olması nedeniyle kirlilik daha da belirginleşti. Yosun, rüzgarın nehre sürüklediği çevredeki çöplerin su üzerinde kalmasına neden oluyor.

Bölge sakinleri kanalın temizlenmesini istiyor.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Livada nehir ve derelerin sık sık temizlenmesi, en başta kirletilmemesi gerektiğini söyledi. İsmail Arpa ise çöplerin görüntü kirliliği yanında sivrisinek oluşumuna da neden olduğuna dikkati çekti. - "Tüm su kaynakları temiz tutulmalı" Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren de doğanın ve çevrenin temiz tutulması gerektiğini belirtti. Su kaynaklarının çevresindeki temizliğe önem verilmesinin önemine vurgu yapan Eren, "Bu bölgelerin düzenli olarak temizlenmesi gerekli. Tüm su kaynakları temiz tutulmalı. Biraz aksatıldığı zaman etraf maalesef çöplerle doluyor. Kirliliği kaynağında önlemek zorundayız. Çöpleri su kaynaklarına karıştıktan sonra temizlemek çok daha zor. O yüzden gerek Bayır deresinde gerekse diğer su kaynaklarına atıklar ulaşmadan gerekli önlemler alınmalı." dedi.