Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Ünüvar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ünüvar, Tabakoğlu'na kitabını takdim etti.

Ardından Tabakoğlu ile Ünüvar, Vali Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

- Yeni mahsul arpanın tonu 8 bin 500 liradan satıldı

Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul arpanın tonu 8 bin 500 liradan alıcı buldu.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, 2024 hasat sezonunun ilk arpası Çömlekakpınar köyü üreticilerinden Ömer Akar tarafından borsaya getirildi. Akar'a ait 1.5 ton arpa kilogramı 8 lira 50 kuruştan işlem gördü. ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, ilk mahsulü getiren Akar'a 100 litre mazot hediye etti. Kurban, hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi. - Çocuk ve Bilim Festivali düzenlendi Edirne Belediyesince Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesinde "3. Çocuk ve Bilim Festivali" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivale katılan çocuklar öğretici atölyeler ve interaktif etkinliklere katıldı. Sağlık ve hijyenin öneminin vurgulandığı el dezenfektanı atölyesi, çocuklara kişisel hijyen konusunda bilgi verirken pratik uygulamalarla da destek sağladı. Deprem simülatörüne giren çocuklar olası bir deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgi edindi. Sahne gösterilerini izleyen çocuklar oyunlar oynadı. Programda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül ve festivale katkı sunanlara ise palaketleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesinin Türkiye'nin ve Balkanlar'ın en büyük interaktif çocuk müzesi olduğunu belirtti. Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesinin bir kez daha bilimin ve eğlencenin merkezi olduğunu ifade eden Akın, "Geleceğin bilim insanlarını buluşturan 3. Çocuk ve Bilim Festivali'miz, her yaştan çocuklarımıza unutulmaz bir gün yaşattı. Deneyler, atölyeler, gösteriler ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle dopdolu geçen yeni festivallerimizde görüşmek üzere sevgili çocuklarımız." dedi.