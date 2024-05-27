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        Edirne'de motosikletin yaya geçidinde çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Edirne'de motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti, kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:00
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        Edirne'de motosikletin yaya geçidinde çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        Edirne'de motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti, kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

        Atatürk Bulvarı'nda Yusuf G'nin kullandığı 06 BZS 458 plakalı motosiklet yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nesrin G'ye (70) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan Nesrin G. ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Nesrin G. kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Ağır yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsünün de tedavisine kaldırıldığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde devam ediliyor.

        Kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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