Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinden petrol istasyonlarında denetim
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan petrol istasyonlarının denetimlerine devam ediyor.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan petrol istasyonlarının denetimlerine devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma 1 Ocak 'tan bu yana sorumluluk alanında bulunan 43 petrol istasyonunda denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na aykırılık tespit edilen 6 petrol istasyonunun faaliyetleri, eksiklikleri giderilene kadar mühürlenerek geçici olarak durduruldu. 3 petrol istasyonuna ihtar verildi.
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