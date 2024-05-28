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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinden petrol istasyonlarında denetim

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan petrol istasyonlarının denetimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:51 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:51
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinden petrol istasyonlarında denetim
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        Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan petrol istasyonlarının denetimlerine devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma 1 Ocak 'tan bu yana sorumluluk alanında bulunan 43 petrol istasyonunda denetim gerçekleştirdi.

        Yapılan denetimlerde, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na aykırılık tespit edilen 6 petrol istasyonunun faaliyetleri, eksiklikleri giderilene kadar mühürlenerek geçici olarak durduruldu. 3 petrol istasyonuna ihtar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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