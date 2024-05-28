Edirne'de son bir haftada aranması bulunan 119 kişi yakalandı

Edirne'de yakalama kararı bulunan 119 kişi jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde icra edilen faaliyetler neticesinde, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden haklarında yakalama kararı bulunan 119 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.