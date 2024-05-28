Edirne'de jandarmanın eğitim çalışmaları sürüyor

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, merkeze bağlı Budakdoğanca, Karabulut, Uzgaç ve Tayakadın köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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