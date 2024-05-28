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        Edirne'de itfaiye personelinin Meriç Nehri'ndeki eğitimleri sürüyor

        Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin Meriç Nehri'ndeki eğitimleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:28 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:28
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        Edirne'de itfaiye personelinin Meriç Nehri'ndeki eğitimleri sürüyor
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        Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin Meriç Nehri'ndeki eğitimleri sürüyor.

        İtfaiye Amiri Sefa Tabak, AA muhabirine kentteki nehirlerde yaşanabilecek taşkın ve kazaların ardından gerçekleşecek kurtarma çalışmalarına hazır olabilmek için Meriç Nehri'nde eğitimler düzenlediklerini söyledi.

        Müdürlüğe ait zodyak botlarla eğitimlerin gerçekleştiğini belirten Tabak, "Bu eğitimleri hem akıntının yüksek olduğu hem de suyun az kum adacıklarının çok olduğu dönemlerde yapıyoruz. Botların kapasitelerini farklı koşullarda görmüş oluyoruz. Yeni arkdaşlarımız da eğitimlerini tamamlamış oluyor. Sahada görevli 50 personel bu eğitimlere katılıyor." diye konuştu.

        Tabak, nehir yatağındaki kum adacıklarının yer değiştirmesi ve ağaçların devrilmesi nedeniyle botla geçiş noktalarının değişim gösterdiğini ifade etti.

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