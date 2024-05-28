Trakya Üniversitesinde İsrail'in Refah'taki kampa saldırısı protesto edildi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) İsrail'in Refah kampına yönelik saldırısı protesto edildi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) ve İHH İnsani Yardım Vakfı Edirne Temsilciliği organizasyonuyla öğrenciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, Bolca Ana Yemekhanesi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile "Gazze'de soykırım var", "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil", "Hepimiz Gazzeliyiz, hepimiz Hamasız", "Özgür Filistin" yazılı dövizler ve "Türkiye'nin üniversiteleri de ayağa kalkmalı" yazılı pankartlar taşıyan grup, slogan atarak Rektörlüğe kadar yürüdü.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da karşıladığı gruba destek verdi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Trakya Bölge Koordinatörü Ömer Bozkurt, yaptığı açıklamada İsrail'in 8 aydır devam eden soykırımının günden güne artarak devam ettiğini söyledi.

Artık kınama zamanının geçtiğini, tüm dünyanın harekete geçmesi gerektiğini belirten Bozkurt, "Bizler sözümüzü verdik, ne bir başınayız ne de yalnızız. Bütün dünya ve bütün insanlık zulme karşı bir arada. Eylemden ne olur demeksizin, her gün ve her saat Filistin için ribatta olan insanlık, devletleri harekete mutlaka geçirecektir. Bunun örneği geçtiğimiz hafta İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin'i özgür bir devlet olarak tanımasıydı." dedi.