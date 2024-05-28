Edirne'de unutulan "hacı uğurlama" geleneği yeniden başlatılacak

Yaklaşık 30-40 yıl öncesine kadar hacıların uğurlandığı namazgah, sonrasında bu işlevini günden güne yitirdi.

Kabe'ye gidecek hacı adaylarının ezan ve duayla uğurlandıkları namazgahın ilk onarımının, 1903 yılında Cezzar Mustafa Paşa tarafından yapılması sağlandı.

Edirne'de Mimar Ahmet Ağa tarafından 1798 yılında yaptırılan tek cepheli hazneli, kesme tüf taştan namazgah, yıllarca Edirneli hacı adaylarının uğurlandığı yer olarak kullanıldı.

Kur'an tilaveti, ilahi ve kaside dinletisi, hac ibadetinin anlatımı ve duanın ardından hacı adayları uğurlanacak.

Gelenek olarak hac ve umreye gidenlerin kurban kesilerek uğurlandığı Hacılarezanı Namazgahı'ndan yarın hacı adayları uğurlanarak gelenek yeniden hayat bulacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.