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        Edirne Valisi Sezer kentteki restorasyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları ve projelerle kent turizminin canlanmasını hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:30 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:30
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        Edirne Valisi Sezer kentteki restorasyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları ve projelerle kent turizminin canlanmasını hedeflediklerini belirtti.

        Sezer, kentteki bir otelde Kaleiçi semtinde restorasyonu yapılacak konakların sahipleri, turizmciler ve yatırımcılarla bir araya geldi.

        Kaleiçi semtinde 350'ye yakın konağın olduğunu ve bir çoğuyla ilgili restorasyon projesinin yapıldığını anlatan Sezer, bunların konaklama ve gastronomi ağırlıklı kullanılacağını kaydetti.

        Sezer, "Bu çerçevede şu ana kadar 18 konağımızı biz bu şekilde buradaki iş adamlarımıza turizm temsilcilerimize tahsis etmek üzereyiz. İkili görüşmeler sona geldi. Burada belli konaklarımızı kendimiz restore ettik. Bu restore ettiklerimizi kira karşılığında vereceğiz. Projesi biten restore etmediklerimiz var. Burada da restorasyon karşılığında kullanım için anlaşmalar sağlıyoruz." dedi.

        Kaleiçi'nin Edirne'nin en değerli yeri olduğuna değinen Sezer, "Saraçlar Caddesi Projesi tamamlandı. İhale çalışmalarına başladık. Bir taraftan da Kaleiçi içerisindeki alanların düzenlenmesiyle ilgili de yine ihale çalışmalarımız var. " diye konuştu.

        Edirne'de sanat ve gastronomi sokaklarının olacağını ifade eden Sezer, restorasyon çalışmaları ve projelerle kent turizminin canlanmasını hedeflediklerini belirtti.

        - "Mevlevihane kısa zamanda inşa edilecek"

        Sezer, Muradiye Camisi'nde Mevlevihane Projesi ile ilgili kazı çalışmalarının da sürdüğünü anlattı.

        Kısa zamanda Mevlevihane'nin inşa edileceğini vurgulayan ezer, "Selimiye'nin arkasından Muradiye Camisi'ne kadar giden, içerisinde Yeniçeri Hamamı'nın da olduğu çeşmelerin de olduğu, Sarı Cami'nin de olduğu bir sokağımız var. Çok güzel bir sokak burası. Orayla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle orada da bir proje çalışması başlattık şimdi. Orayı da projesi bittikten sonra Muradiye Camsi'ne bağlayacak şekilde orayı da ilimize kazandıracağız. Önemli bir turizm lokasyonu haline getireceğiz." dedi.

        Sezer, Millet Bahçesi yapımının hızlı şekilde sürdüğünü belirtti.

        Çok güzel bir projenin ortaya çıkacağını ifade eden Sezer, "Türkiye'deki ender yerlerden hatta dünyadaki ender yerlerden birisi olacak, projesini gördüğüm kadarıyla. Çok güzel bir lokasyon olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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