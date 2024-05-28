Edirne'de polisten kaçarken otomobilden uyuşturucu attıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de polisten kaçarken otomobilden uyuşturucu attıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de polisten kaçarken otomobilden uyuşturucu attıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus timleri, Acı Çeşme Mezarlığı önünde durumundan şüphelendiği 22 ADB 100 plaka otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, bir süre sonra ekiplerce yakalandı.
Kovalamaca sırasında şüphelilerin araçtan attığı tespit edilen poşette 30 gram esrar ve içime hazır sigara ele geçirildi.
Sürücü M.N. ve yolcu B.Ç. ekiplerce gözaltına alındı.
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