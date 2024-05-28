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        Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı araç tarihi köprüden tarlaya düştü

        Edirne'de tarihi köprüden tarlaya düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 20:30 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:30
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        Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı araç tarihi köprüden tarlaya düştü
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        Edirne'de tarihi köprüden tarlaya düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        C.A'nın kullandığı 22 ACV 286 plakalı kamyonet Tarihi Saraçhane Köprüsü'nde kontrolden çıkıp tarlaya düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan hafif yaralı sürücü, tedaviyi kabul etmedi.

        Polis ekiplerinin kontrolünde 3.08 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Sürücüye trafik kuralları ihlali ve köprüye zarar vermekten para cezası uygulandı.

        Olay yerinde gelen sürücünün babası ise gözyaşlarını tutamadı.

        C.A, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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