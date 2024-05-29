Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Bulgaristan'dan ana vatana göçün tanıklarından gazeteci Behiç Günalan o günleri anlattı:

        Bulgaristan'ın uyguladığı asimilasyon politikalarına dayanamayıp ana vatana zorunlu göç eden Türklerin çektiği acı ve hüznü Kapıkule Sınır Kapısı'nda fotoğraflayan gazeteci, o dönem yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 09:15 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulgaristan'dan ana vatana göçün tanıklarından gazeteci Behiç Günalan o günleri anlattı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bulgaristan'ın uyguladığı asimilasyon politikalarına dayanamayıp ana vatana zorunlu göç eden Türklerin çektiği acı ve hüznü Kapıkule Sınır Kapısı'nda fotoğraflayan gazeteci, o dönem yaşadıklarını anlattı.

        Komşularını, topraklarını geride bırakmış gözü yaşlı insanları kadrajına alan gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan, çektiği fotoğraflarla tarihi belgeler ortaya koydu.

        Günalan, AA muhabirine görevi gereği bir çok habere gittiğini fakat o dönemde Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan soydaşları ve çektiği kareleri unutamadığını söyledi.

        Kimsenin göç olacağını tahmin etmediği bir zamanda aniden bir göç başladığını anlatan Günalan, şöyle konuştu:

        "İlk önce birer ikişer aileler geliyordu. Oradan bir bilgi almakta çok zordu o dönem. Ama böyle bir göçle karşılaşacağımızı sanmadık. İstasyona kırmızı bir tren geldi. Ben de gazeteci kimliğimle orada yer alıyordum. Bu göç dramını yaşadım, tanık oldum.

        Herkes dondu kaldı. Salkım saçak insanlar, onlar bize bakıyor biz onlara bakıyorduk. Sonra anladık, büyük bir göçtü. Aslında bu bir sürgündü. İnsanların yerlerinden, yurtlarından, topraklarından koparılıp bir meçhule gönderilme operasyonuydu."

        - "Büyük bir tarihe tanıklık etmişiz, sonradan anladık"

        Olayı hem gazeteci hem de insani bakımdan anlamaya çalıştığını aktaran Günalan, göç edenlerin çoğunluğunun parçalanmış, sevdiklerinden koparılmış ailelerden oluştuğunu söyledi.

        Bir gün çektiği fotoğrafların geleceğe çok büyük miras kalacağını aklının ucundan bile geçirmediğini vurgulayan Günalan, "Ama aradan zaman geçince elimizde kalan fotoğraflar bir dönemin tanıkları, belgeleri oldu. Sonra benim fotoğraflarla Türkiye'nin her yerinde sergiler açıldı, kitaplar basıldı. Aslında o zaman haber amacıyla peşinden koştuğumuz olayı gelecek kuşaklara belgeleriyle aktarmışız, büyük bir tarihe tanıklık etmişiz, sonradan anladık." ifadelerini kullandı.

        Günalan, göç edenlerin trenden indiklerinde fotoğraf çekmeye başladığını, gördüğü manzara karşısında çok duygulandığını belirtti.

        Her fotoğraf karesinin çok etkileyici olduğunu ifade eden Günalan, şöyle devam etti:

        "Ağlayarak çektiğim fotoğraflar da oldu. Aslında her fotoğraf beni etkiledi fakat bir kız çocuğunun oyuncak bebeğinin saçını tararken çekmiştim. Seneler sonra soydaşlarımızla ilgili bir sunumda ondan bahsedince, oradakiler onu bulmuş.

        Oyuncak bebeğini de hala saklıyormuş, yıllar sonra onla buluşmuştuk. Bu beni çok etkilemişti. Tabii ki önceliğimiz haberdi, gazetecilik refleksiyle çekiyorduk. Farkında değildik, çektiğimiz fotoğrafların geleceğe miras olarak kalacağını."

        Günalan, 1989 yılında çektiği göç fotoğraflarının birçok kitap ve sergilerde yer aldığını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        4 servisten 1'i uygun değil
        4 servisten 1'i uygun değil
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?

        Benzer Haberler

        Edirne'de tarihi köprüden tarlaya düşen hafif ticari aracın şoförü 308 prom...
        Edirne'de tarihi köprüden tarlaya düşen hafif ticari aracın şoförü 308 prom...
        Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı araç tarihi köprüden tarlaya düştü
        Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı araç tarihi köprüden tarlaya düştü
        Edirne'de polisten kaçarken otomobilden uyuşturucu attıkları iddiasıyla 2 ş...
        Edirne'de polisten kaçarken otomobilden uyuşturucu attıkları iddiasıyla 2 ş...
        Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti
        Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti
        Edirne Valisi Sezer kentteki restorasyon çalışmalarına ilişkin değerlendirm...
        Edirne Valisi Sezer kentteki restorasyon çalışmalarına ilişkin değerlendirm...
        Kılıçdaroğlu: Demirtaş dışarıda olsaydı, eminim terör olayları da biterdi
        Kılıçdaroğlu: Demirtaş dışarıda olsaydı, eminim terör olayları da biterdi