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        Edirne'de biri hükümlü 4 aranan kişi pansiyondaki aynı odada yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ hükümlüsü ile cinayet ve dolandırıcılık şüphelilerinden oluşan 4 kişi bir pansiyondaki aynı odada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:23 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:26
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        Edirne'de biri hükümlü 4 aranan kişi pansiyondaki aynı odada yakalandı
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        Edirne'de yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ hükümlüsü ile cinayet ve dolandırıcılık şüphelilerinden oluşan 4 kişi bir pansiyondaki aynı odada yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü istihbarat, terörle mücadele, göçmen, siber ve asayiş şubeleri ekipleri haklarında yakalama kararı bulunanları yakalamak için çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir pansiyonda yapılan denetimde aynı odada kaldıkları belirlenen FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. kasten öldürme suçundan aranan E.B, dolandırıcılıktan aranan S.V.P. ve Filistin uyruklu A.A.S. yakalandı.

        Bu kişilerin yurt dışında kaçma girişiminde oldukları belirlendi.

        Filistin uyruklu A.A.S. İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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