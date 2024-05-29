Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de hacı adayları uğurlama geleneği ile kutsal topraklara gönderildi

        Edirne'de hacı adayları unutulmaya yüz tutmuş uğurlama geleneği ile kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:37 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de hacı adayları uğurlama geleneği ile kutsal topraklara gönderildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de hacı adayları unutulmaya yüz tutmuş uğurlama geleneği ile kutsal topraklara uğurlandı.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yaklaşık yarım asırdır yapılmayan Hacılarezanı Namazgahı'ndan hacı uğurlama törenini yeniden canlandırdı.

        Müftülükle ortak düzenlenen "Hacılarezanından Harem-i Şerif'e" adlı program, engelli öğrencilerin oluşturduğu Mehter takımının konseriyle başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ilahi ve kasideler okundu. İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş hac ibadeti hakkında bilgi verdi. İl Müftüsü Hasan Başoğlu, yeniden canlanan gelenekle hacı adaylarını uğurladıklarını söyledi. Başoğlu, hacı adaylarının ibadetlerinin kabul olmasını ve kutsal topraklara sağ salim gidip gelmelerini temenni etti.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ise unutulan bir geleneği canlandırmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Hacca ve umreye gidenlerin geçmiş yıllarda namazgahtan kurban kesilerek, dualar ve ezanlarla uğurlandığını belirten Saraç, "Hacı adaylarımız bu gelenekle Kabe'ye gidiyorlardı. Yaklaşık 50 yıldır bu gelenek terk edilmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2021 yılında namazgahın restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Bu kadim geleneği yeniden başlattık, ileriki yıllarda da bu geleneği devam ettireceğiz. Hacılarımızı yolcu ettik, çok mutlu olduk. Allah sağlıkla gidip afiyetle gelmeyi kendilerine nasip etsin." dedi.

        Programda, İsrail saldırıların altındaki Filistin halkı için de dua edildi.

        İkram ve duanın ardından hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak otobüsle yola çıktı.

        - Hacılarezanı Namazgahı

        Edirne'de Mimar Ahmet Ağa tarafından 1798 yılında yaptırılan tek cepheli hazneli, kesme tüf taştan namazgah, yıllarca Edirneli hacı adaylarının uğurlandığı yer olarak kullanıldı.

        Kabe'ye gidecek hacı adaylarının ezan ve duayla uğurlandıkları namazgahın ilk onarımı 1903 yılında Cezzar Mustafa Paşa tarafından yapıltırıldı.

        Yaklaşık yarım asır öncesine kadar hacıların uğurlandığı namazgah, sonrasında bu işlevini günden güne yitirdi.

        Talatpaşa Caddesi'ne cephe namazgah, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2020 yılında restorasyona alınmış 2021 yılında restorasyon tamamlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        Parçalayıp derin dondurucuya koymuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Parçalayıp derin dondurucuya koymuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığındaki biri FETÖ hükümlüsü, 4 kişi yaka...
        Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığındaki biri FETÖ hükümlüsü, 4 kişi yaka...
        Edirne'de biri hükümlü 4 aranan kişi pansiyondaki aynı odada yakalandı
        Edirne'de biri hükümlü 4 aranan kişi pansiyondaki aynı odada yakalandı
        Trakya Üniversitesinde Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenler anıldı
        Trakya Üniversitesinde Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenler anıldı
        Göçe zorlanan Bulgaristan Türkü hüzün dolu günleri gözyaşlarıyla anlattı
        Göçe zorlanan Bulgaristan Türkü hüzün dolu günleri gözyaşlarıyla anlattı
        Kargo kolilerinden 250 bin liralık kaçak elektronik eşya çıktı
        Kargo kolilerinden 250 bin liralık kaçak elektronik eşya çıktı