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        Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 27 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:38
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        Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 27 yabancı uyruklu yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, merkeze bağlı Doyran ve Uzgaç köylerindeki denetimlerde 27 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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