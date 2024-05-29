Edirne'de bir iş yerinin hizmete açılışı "özel" kişilerce yapıldı

Edirne'de bir iş yerinin açılışı otizmli ve down sendromlu öğrencilerce gerçekleştirildi.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir pizzacı açılıştan önce "İş yerinin açılışını özel kişilerin yapacağını" duyurdu.

İş yerini kentteki özel öğrencilere eğitim veren bir okulun öğrencileri açtı.

İş yeri sahibi Sinan Tandoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, klişenin dışında farkındalık oluşturmak amacıyla açılışı özel çocuklarla yaptıklarını söyledi.

Çocukların güler yüzü, neşesi ve enerjisi ile işe başlamak istediklerini belirten Tandoğan, "Herkesin yaptığı gibi bir açılış olsun istemedik. Ben bugün buradaki çocuklarımıza dokundum yarın başka bir işletme de yapar, örnek olur diye düşünüyorum." dedi.