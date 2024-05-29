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        Edirne'de bir iş yerinin hizmete açılışı "özel" kişilerce yapıldı

        Edirne'de bir iş yerinin açılışı otizmli ve down sendromlu öğrencilerce gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:55 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:55
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        Edirne'de bir iş yerinin hizmete açılışı "özel" kişilerce yapıldı
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        Edirne'de bir iş yerinin açılışı otizmli ve down sendromlu öğrencilerce gerçekleştirildi.

        Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir pizzacı açılıştan önce "İş yerinin açılışını özel kişilerin yapacağını" duyurdu.

        İş yerini kentteki özel öğrencilere eğitim veren bir okulun öğrencileri açtı.

        İş yeri sahibi Sinan Tandoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, klişenin dışında farkındalık oluşturmak amacıyla açılışı özel çocuklarla yaptıklarını söyledi.

        Çocukların güler yüzü, neşesi ve enerjisi ile işe başlamak istediklerini belirten Tandoğan, "Herkesin yaptığı gibi bir açılış olsun istemedik. Ben bugün buradaki çocuklarımıza dokundum yarın başka bir işletme de yapar, örnek olur diye düşünüyorum." dedi.

        Tandoğan, eğitimini tamamlayan özel çocuklara da istihdam sağlamak istediğini kaydetti.

        Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğretmeni Fatma Nurdan Aydıner de çocukların hem sosyal gelişimi hem de toplumda daha fazla yer almaları açısından güzel bir etkinlik olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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