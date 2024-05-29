Trakya Üniversitesinde İsrail'in saldırılarına protestolar sürüyor

Trakya Üniversitesinde (TÜ) İsrail'in Refah kampına yönelik saldırısı protesto edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilciliği organizasyonuyla öğrenciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri Balkan Yerleşkesi'ndeki helikopter pistinde toplandı.

Gruptakiler Türk ve Filistin bayrakları ile "Nehirden denize özgür Filistin", "İsrail'in başkenti cehennemdir", "Küdüs'ün ezanı İsrail'in selası olacaktır" yazılı dövizler taşıdı.

TÜGVA Edirne Üniversite Koordinatörü Kağan Köksal Kaya, yaptığı açıklamada, İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepkilerin devam ettiğini söyledi.