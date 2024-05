Trakya Üniversitesinde İsrail'in saldırılarına protestolar sürüyor

Trakya Üniversitesinde (TÜ) İsrail'in Refah kampına yönelik saldırısı protesto edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilciliği organizasyonuyla öğrenciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri Balkan Yerleşkesi'ndeki helikopter pistinde toplandı.

Gruptakiler Türk ve Filistin bayrakları ile "Nehirden denize özgür Filistin", "İsrail'in başkenti cehennemdir", "Küdüs'ün ezanı İsrail'in selası olacaktır" yazılı dövizler taşıdı.

TÜGVA Edirne Üniversite Koordinatörü Kağan Köksal Kaya, yaptığı açıklamada, İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepkilerin devam ettiğini söyledi.

İsrail'in güvenli bölgedeki sivilleri yakarak şehit ettiğini belirten Kaya, "Artık kınama zamanı geçti üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde, meydanlarda ve ulaşabildiğimiz her yerde kalben buğuz etmenin ötesine geçip, harekete geçmenin zamanıdır. Biliyoruz artık dünyanın dört bir yanı Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir." dedi.

Protestoya, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, TÜGVA İl Başkanı Recep Peçe, Peygamber Sevdalıları Vakfı Trakya Bölge Koordinatörü Ömer Bozkurt, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) Edirne Başkanı Eren Çam, Trakya Üniversitesi Anadolu Gençlik Topluluğu Başkanı Ömer Seyfettin Tunç ve öğrenciler katıldı.