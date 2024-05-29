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        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik cihazlar ele geçirildi

        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik cihazlar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:13
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        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik cihazlar ele geçirildi
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        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik cihazlar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler N.H'nin kargo gönderlerinde arama gerçekleştirdi. Aramada gümrük kaçağı 19 saç düzleştirici ve 5 elektrikli süpürge ele geçirildi.

        Olayla ilgili N.H. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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