Edirne'de gümrük kaçağı elektronik cihazlar ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler N.H'nin kargo gönderlerinde arama gerçekleştirdi. Aramada gümrük kaçağı 19 saç düzleştirici ve 5 elektrikli süpürge ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.