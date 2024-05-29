Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sağanak etkili oluyor

        Edirne'de kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:14 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sağanak etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Öğle saatlerinde sıcaklığın 30 dereceye yaklaştığı kentte hava akşam üstüne doğru kapadı.

        Çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları ise kafalarına poşet geçirerek yağıştan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da iş yerlerinin girişlerinde yağmurun durmasını bekledi.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluşurken, hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düştü.

        Yağmurun gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesi!
        İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesi!
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        İzlanda'da yanardağ yine patladı
        İzlanda'da yanardağ yine patladı
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması

        Benzer Haberler

        Edirne Belediyesine İsrail'in Bat-Yam Belediyesi ile "Kardeş Şehir Anlaşmas...
        Edirne Belediyesine İsrail'in Bat-Yam Belediyesi ile "Kardeş Şehir Anlaşmas...
        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik cihazlar ele geçirildi
        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik cihazlar ele geçirildi
        Gelenek yeniden canlandırıldı, Edirne'de hacı adayları Hacılar Ezanı Namazg...
        Gelenek yeniden canlandırıldı, Edirne'de hacı adayları Hacılar Ezanı Namazg...
        Trakya Üniversitesinde İsrail'in saldırılarına protestolar sürüyor
        Trakya Üniversitesinde İsrail'in saldırılarına protestolar sürüyor
        Edirne'de bir iş yerinin hizmete açılışı "özel" kişilerce yapıldı
        Edirne'de bir iş yerinin hizmete açılışı "özel" kişilerce yapıldı
        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor