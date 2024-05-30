Edirne'de polisin asayiş uygulamasında aranan 5 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 7 düzensiz göçmen ve aranan 5 şüpheli yakalandı.
Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 7 düzensiz göçmen ve aranan 5 şüpheli yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde il merkezi ve ilçelerde 505 polisinin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada 4 bin 322 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Trafik açısından ise 1040 aracın ve sürücüsünün kontrol edildiği uygulamada, 113 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle toplam 224 bin 169 lira idari para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edilirken 4 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Uygulamada 5 okul çevresi ve 52 iş yeri kontrol edildi, 4 iş yerine 54 bin 128 lira, 16 kişiye de kapalı alanda sigara içmekten 15 bin lira idari para cezası uygulandı. 25 kahvehane, 4 park ve internet kafenin de kontrol edildiği uygulamada, 6'sı Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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