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        Edirne'de polisin asayiş uygulamasında aranan 5 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 7 düzensiz göçmen ve aranan 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 10:41 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:45
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        Edirne'de polisin asayiş uygulamasında aranan 5 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 7 düzensiz göçmen ve aranan 5 şüpheli yakalandı.

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde il merkezi ve ilçelerde 505 polisinin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Uygulamada 4 bin 322 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

        Trafik açısından ise 1040 aracın ve sürücüsünün kontrol edildiği uygulamada, 113 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle toplam 224 bin 169 lira idari para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edilirken 4 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Uygulamada 5 okul çevresi ve 52 iş yeri kontrol edildi, 4 iş yerine 54 bin 128 lira, 16 kişiye de kapalı alanda sigara içmekten 15 bin lira idari para cezası uygulandı. 25 kahvehane, 4 park ve internet kafenin de kontrol edildiği uygulamada, 6'sı Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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