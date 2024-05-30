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        Edirne'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        KESK Edirne Şubesi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 10:56 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:56
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        Edirne'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        KESK Edirne Şubesi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Saraçlar Caddesi'nde toplanan katılımcılar, İsrail aleyhinde slogan attı.

        KESK Edirne Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Acet, İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Saldırıları kınadıklarını ve lanetlediklerini belirten Acet, "İsrail açıkça dünyaya meydan okumakta, insanlık değerlerini ayaklar altına alarak katliamlara devam edeceğini ilan etmektedir." dedi.

        Acet, saldırıların insani değerlerden yoksunluğu ve barbarlığı temsil ettiğini aktardı.

        İsrail'in savaş ve insanlık suçu işlediğini vurgulayan Acet, şöyle devam etti:

        "İnsanlık bu barbarlığı durdurmak sorumluluğu ve göreviyle karşı karşıyadır. Ya bu katliamlar ve barbarlık durdurulacak ya da işlenen savaş suçlarına ortak olunacaktır. Sivillerin ölümüne yol açan saldırıların talimatlarını verenlerin savaş suçları mahkemesinde yargılanmaları için derhal girişimlerde bulunulmalıdır.

        İsrail hükümetinin saldırıları durdurulmalı, ateşkes sağlanmalı, insani yardımlara yönelik engellemeler kaldırılmalı, sorunların barış ve diyalog yoluyla çözümü esas alınmalıdır. Halkların güvenlik ve refah içinde yaşamasının tek yolu kalıcı ve adil barıştır."

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