Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Edirne'de bir evde ele geçirilen 500 gram uyuşturucuyla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.
Edirne'de bir evde ele geçirilen 500 gram uyuşturucuyla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı doğrultusunda il merkezinde bir evde arama yaptı.
E.G'nin evindeki aramada 500 gram skunk ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
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