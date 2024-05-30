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        Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

        Edirne'de bir evde ele geçirilen 500 gram uyuşturucuyla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:04
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        Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
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        Edirne'de bir evde ele geçirilen 500 gram uyuşturucuyla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı doğrultusunda il merkezinde bir evde arama yaptı.

        E.G'nin evindeki aramada 500 gram skunk ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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