Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de çiftçiler tarım alanlarına izinsiz konulan tiny houseların kaldırılmasına destek verdi

        Edirne'nin Keşan ilçesinde muhtarlar ve çiftçiler, tarım arazilerine izinsiz konulan tiny houseların (küçük ev) ve kaçak yapıların kaldırılmasına destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de çiftçiler tarım alanlarına izinsiz konulan tiny houseların kaldırılmasına destek verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Keşan ilçesinde muhtarlar ve çiftçiler, tarım arazilerine izinsiz konulan tiny houseların (küçük ev) ve kaçak yapıların kaldırılmasına destek verdi.

        Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda tarımsal nitelik bozularak "tiny house" adı altında izinsiz yapılar belirlenmesi üzerine, Edirne Valiliği tarım alanlarını koruma amacıyla çalışma başlattı.

        Yapıların bir kısmı sahipleri tarafından kaldırılırken İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Kentteki çiftçi kuruluşları, üreticiler ve muhtarlar da Edirne Valiliğinin yaptığı çalışmalara düzenledikleri basın açıklamalarıyla destek veriyor.

        -"Tarımın devamlılığını korumak zorundayız"

        Keşan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik, muhtarlar ve çiftçilerle Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmaması gerektiğini söyledi.

        Kaçak yapılaşmanın tarımsal üretim ve doğal dengeyi olumsuz etkilediğini belirten Kemik, kentte son günlerde tüzel kişilerin kooperatif kurarak tarım arazilerini satın aldığını ve bu alanlara izinsiz yapılar inşa ettiğini kaydetti.

        Bu alanların tel, çit, tahta gibi malzemelerle bölündüğünü anlatan Kemik, "Tarım arazilerine konan yapıların aralarına yollar yapıldığı, kanalizasyon su ve elektrik hattı döşendiği, imarlı parseller gibi pazarladığı tespit edilmiştir. Tarım arazilerinin bütünlüğünün bozulduğunun ve bitkisel, hayvansal üretim amacından tamamen çıktığı gözlemlenmiştir." dedi

        Kemik, salgın hastalıklar ve savaşların gıdaya erişimin önemini ortaya koyduğunu bu nedenle tarım arazilerinin hassasiyetle korunması gerektiğini vurguladı.

        Özellikle pandemi döneminden sonra tiny house ve benzeri yapıların hızla çoğaldığını ve tarım alanlarını tehdit ettiğini dile getiren Kemik, "Tarım arazilerinde yapılaşma konusunda Toprak Koruma Kanunu göz önünde bulundurularak tarım arazilerindeki yapılaşmanın izinli ve kontrol altında gerçekleşmesini sağlayarak tarımın devamlılığını korumak zorundayız. Bu kapsamda ilimizdeki ilgili kurum ve mercilere Edirne’de tarım arazilerinin korunmasına yönelik olarak tiny house ve kaçak yapılaşmaya izin verilmemesi konusunda yaptıkları çalışmalar için desteklerimizi sunar ve teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!

        Benzer Haberler

        Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
        Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
        Edirne'de 'asayiş' uygulamasında 7 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 'asayiş' uygulamasında 7 kaçak göçmen yakalandı
        Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Edirne'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Edirne'de polisin asayiş uygulamasında aranan 5 şüpheli ile 7 düzensiz göçm...
        Edirne'de polisin asayiş uygulamasında aranan 5 şüpheli ile 7 düzensiz göçm...